Z. KÖMÜRSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Z. Kömürspor - Keçiörengücü maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında Z. Kömürspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Selim Özen yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Z. Kömürspor: Osman Kurtuldu, Sefa Aksoy, Okan Eken, Onur Eriş, Hüseyin Yılmaz, Erdinç Pekgöz, Ali Temur, Turan Yılmaz, Mert Caymaz, Anıl Akkoyun, Okan Duran
Teknik Direktör: Şenol Demir
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Keçiörengücü: Bora Yelken, Mehmet Besler, Berat Satılmış, Uğur Utlu, Ayhan Gürbüz, Yasin Palaz, Yıldıray Koçal, Egemen Gençalp, Veysel Aksu, Burak Aydın, Ahmet Güven
Teknik Direktör: Nihat Balan
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Hakem: Selim Özen, Mehmet Ali Akkor, Habip Tiryaki, Oğuzhan Uğurlu
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