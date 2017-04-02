NAZİLLİ BELEDİYESPOR - BUCASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Nazilli Belediyespor - Bucaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Nazilli Belediyespor - Bucaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. Haftasında Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erdoğan Özkaya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Nazilli İlçe
Nazilli Belediyespor: Sabri Turgut, Berkay Öztuvan, Fatih Üge, Mert Çakar, Yüksel Kayaalp, Abdulkadir Kaplan, Zafer Özden, Gökhan Dincer, Ayhan Tuna Üzümcü, Metin Uçar, Mert Çapar
Teknik Direktör: Ahmet Kazım Ertem
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Bucaspor: Hüseyin Koç, Uğurcan Yazğılı, Emre Toraman, Zafer Çevik, Mehmet İncebacak, Alpay Aldemir, Emre Özkan, Murat Akyüz, Erkan Taşkıran, Veli Kızılkaya, Ahmet Tamet
Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu
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Hakem: Erdoğan Özkaya, Tuncay Çalıkoğlu, Tunay Ateş, Melih Ortakcı
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