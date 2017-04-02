Nazilli Belediyespor - Bucaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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NAZİLLİ BELEDİYESPOR - BUCASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Nazilli Belediyespor - Bucaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında Nazilli Belediyespor ile Bucaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Nazilli Belediyespor - Bucaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Nazilli Belediyespor - Bucaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. Haftasında Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erdoğan Özkaya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Nazilli İlçe

Nazilli Belediyespor: Sabri Turgut, Berkay Öztuvan, Fatih Üge, Mert Çakar, Yüksel Kayaalp, Abdulkadir Kaplan, Zafer Özden, Gökhan Dincer, Ayhan Tuna Üzümcü, Metin Uçar, Mert Çapar

Teknik Direktör: Ahmet Kazım Ertem

Bucaspor: Hüseyin Koç, Uğurcan Yazğılı, Emre Toraman, Zafer Çevik, Mehmet İncebacak, Alpay Aldemir, Emre Özkan, Murat Akyüz, Erkan Taşkıran, Veli Kızılkaya, Ahmet Tamet

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Hakem: Erdoğan Özkaya, Tuncay Çalıkoğlu, Tunay Ateş, Melih Ortakcı

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