A. Selçukspor - Ofspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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A. SELÇUKSPOR - OFSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

A. Selçukspor - Ofspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında A. Selçukspor ile Ofspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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A. Selçukspor - Ofspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak A. Selçukspor - Ofspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. Haftasında Bş Bld Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Batuhan Gültek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bş Bld Atatürk

A. Selçukspor: Özkan Taştemur, Gökhan Öztürk, Ali Kuleli, Oğuz Gürbulak, Fatih Serkan Kurtuluş, Ali Dere, Emre Selen, Ahmet Önay, Abdulkadir Kuzey, Berat Çetinkaya, Maksut Taşkıran

Teknik Direktör: Cenk Özcan

Ofspor: Beycan Kaya, Fatih Kaan Arıman, Hamdi Dereli, Onur Ramazan Toprak, Muhammet Fettahoğlu, Hamza Küçükköylü, Mustafa Emin Birinci, Selim Şahin, İdris Cengiz, Arif İşçi, Talha Aydemir

Teknik Direktör:

Hakem: Batuhan Gültek, Muharrem Güzel, Çetin Öncel, Hidayet Yasir Çimen

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