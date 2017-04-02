A. Üsküdar - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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A. ÜSKÜDAR - BB ERZURUMSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

A. Üsküdar - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında A. Üsküdar ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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A. Üsküdar - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak A. Üsküdar - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. Haftasında Maltepe Hasan Polat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Maltepe Hasan Polat

A. Üsküdar: Seyit Ali Akgül, Bertuğ Başdemir, Alihan Can, Berat Eyüpoğlu, Fatih Çolak, Melih Okutan, Karahan Yasir Subaşı, Gökhan Çalışır, Hasan Türk, Murat Rüzgar, Mert Can Tunca

Teknik Direktör: Baki Suha Erbirsin

BB Erzurumspor: Fırat Arıkan, Doğan Can Otman, Mustafa Kayabaşı, Mert Nobre, Halil İbrahim Tuna, Savaş Tağa, Murat Paluli, Sinan Morgil, Ahmet Altın, Eslem Öztürk, Erhan Çelenk

Teknik Direktör:

Hakem: Ramazan Keleş, Kerem Yükünç, Murat Şener, Halil İbrahim Yıldırım

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