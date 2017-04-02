Sakaryaspor - Tarsus İdman Yurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SAKARYASPOR - TARSUS İDMAN YURDU SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Sakaryaspor - Tarsus İdman Yurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 30. haftasında Sakaryaspor ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sakaryaspor - Tarsus İdman Yurdu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Sakaryaspor - Tarsus İdman Yurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 30. Haftasında Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hakan Akmısır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Sakarya Atatürk

Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Zafer Aydoğdu, Serdar Ümit Deniz, Hüseyin Altuğ Taş, Bora Sevim, Talha Mayhoş, Fatih Özçelik, Coşkun Yılmaz, Hasan Erdi Aslan, Burak Bekaroğlu, Erçağ Evirgen

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Tarsus İdman Yurdu: Cemal Kavalcı, Sedat Dağ, Gökhan Çırak, Muzaffer Özcanlı, Semih Oğuz, İlyas Kubilay Yavuz, Sefa Durmuş, Yılmaz Can Taşkıran, Fırat Hekimoğlu, Sefa Aktepe, Yaşar Memişoğullarından

Teknik Direktör: Rıza Tuyuran

Hakem: Hakan Akmısır, Serkan Gülçer, Faik Polat, Eren Özyemişcioğlu

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