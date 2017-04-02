İşte Afjet Afyonspor - Muğlaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE AFJET AFYONSPOR - MUĞLASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Afjet Afyonspor - Muğlaspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 30. haftasında Afjet Afyonspor ile Muğlaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Afjet Afyonspor - Muğlaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - Muğlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 30. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Turgut Doman yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Afjet Afyonspor : Murat Demir, Türker Toptaş, Yasin Yener, Emrullah Yıldırım, Fatih Şerifoğlu, Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Aykut Uluç, Murathan Buruş

Teknik Direktör: Yasin Tunçer

Muğlaspor: Hasan Kaya, Akın Alkan, Samet Yalçın, Emirhan Atilla, Fatih Gültekin, Yasin Tosun, Osman Bodur, Ender Acar, Berkay Günay, Cuma Ali Üzüm, Nizamettin Yaşar

Teknik Direktör: Cevat İrez

Hakem: Turgut Doman, Rahman Kalyoncu, Cem Özbay, Adnan Deniz Kayatepe

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