İŞTE AFJET AFYONSPOR - MUĞLASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Afjet Afyonspor - Muğlaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - Muğlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 30. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Turgut Doman yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Afjet Afyonspor : Murat Demir, Türker Toptaş, Yasin Yener, Emrullah Yıldırım, Fatih Şerifoğlu, Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Aykut Uluç, Murathan Buruş
Teknik Direktör: Yasin Tunçer
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Muğlaspor: Hasan Kaya, Akın Alkan, Samet Yalçın, Emirhan Atilla, Fatih Gültekin, Yasin Tosun, Osman Bodur, Ender Acar, Berkay Günay, Cuma Ali Üzüm, Nizamettin Yaşar
Teknik Direktör: Cevat İrez
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Hakem: Turgut Doman, Rahman Kalyoncu, Cem Özbay, Adnan Deniz Kayatepe
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