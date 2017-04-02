Düzyurtspor - Maltepespor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

DÜZYURTSPOR - MALTEPESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Düzyurtspor - Maltepespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 30. haftasında Düzyurtspor ile Maltepespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

212 Okunma

Düzyurtspor - Maltepespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 30. haftasında Düzyurtspor ile Maltepespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Ahmet Suat Özyazıcı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Cem Tahiroğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ahmet Suat Özyazıcı

Düzyurtspor: Mustafa Hoşoğlu, Miraç Acer, Taşkın Kartal, Emrah Ekmekci, Hakan Aydın, Mustafa Eskihellaç, Volkan Bekci, Mahmut Emin Kabul, Sami Emirhan Kayıkçı, Samet Aydın, Samet Altuntaş

Teknik Direktör:

Maltepespor: Kerim Deler, Sertaç Kayatekin, Feyyaz Yaşar, Hacı Ömer Doğru, Kemal Aktaş, Eren Can Özçelik, Hasan Dülgeroğlu, Emre Avcı, Samet Eker, Egemen Kulaç, Savaş Yorulmaz

Teknik Direktör: Orhan Gençer

Hakem: Burak Cem Tahiroğlu, M.mithat Levent, Eser Eti, Okan Güldal

﻿

Düzyurtspor 1 - Maltepespor 2
Futbolda haftanın programı
Maltepespor 2 - Bergama Bel. 0
Muğlaspor 1 - Düzyurtspor 3
Maltepespor - Bergama Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Muğlaspor - Düzyurtspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿