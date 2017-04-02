DÜZYURTSPOR - MALTEPESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Düzyurtspor - Maltepespor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 30. haftasında Düzyurtspor ile Maltepespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Ahmet Suat Özyazıcı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Cem Tahiroğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ahmet Suat Özyazıcı
Düzyurtspor: Mustafa Hoşoğlu, Miraç Acer, Taşkın Kartal, Emrah Ekmekci, Hakan Aydın, Mustafa Eskihellaç, Volkan Bekci, Mahmut Emin Kabul, Sami Emirhan Kayıkçı, Samet Aydın, Samet Altuntaş
Teknik Direktör:
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Maltepespor: Kerim Deler, Sertaç Kayatekin, Feyyaz Yaşar, Hacı Ömer Doğru, Kemal Aktaş, Eren Can Özçelik, Hasan Dülgeroğlu, Emre Avcı, Samet Eker, Egemen Kulaç, Savaş Yorulmaz
Teknik Direktör: Orhan Gençer
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Hakem: Burak Cem Tahiroğlu, M.mithat Levent, Eser Eti, Okan Güldal
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