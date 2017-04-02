Bergama Bel. - Adliyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BERGAMA BEL. - ADLİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bergama Bel. - Adliyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 30. haftasında Bergama Bel. ile Adliyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bergama Bel. - Adliyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Bergama Bel. - Adliyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 30. Haftasında Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Zağlı yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bergama 14 Eylül

Bergama Bel.: Emre Tosun, Emre İşçiler, Ramazan Altıntepe, Cengiz Tunçer, Kenan Şahin, Emrecan Afacanoğlu, İbrahim Karaca, Hüseyin Teker, Osman Berk Kınlı, İlyas Ekiz, Gökhan Şahin

Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin

Adliyespor: İsmail Sevindi, Kadir Torbacı, Aykut Çift, Ferdi Konak, Onurcan Piri, Mehmet Talha Bulut, Ayberk Altan, Temel Taşkın, Oğuzhan Azğar, Şükrü Topal, Önder Akdağ

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Hakem: Ali Zağlı, Gökhan Esen, Oğuz Akyüz, Feridun Daldaş

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