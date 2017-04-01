Antalyaspor 2 - Kayserispor 1
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ANTALYASPOR 2 - KAYSERİSPOR 1

Antalyaspor 2 - Kayserispor 1

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.

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Antalyaspor 2 - Kayserispor 1

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Chico (26' Diego Angelo), Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Salih Dursun, Charles Fernando, Zeki Yıldırım (54' Sandro), Danilo Campos (83' Yekta Kurtuluş), Samuel Eto'o, Mostapha El Kabir, Serge Mbilla Etame

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Larrys Mabiala, Douglao, Rajko Rotman, Levent Gülen, Silvestre Varela, Güray Vural, Erkan Kaş, Deniz Türüç (46' Ryan Mendes), Raheem Lawal, Umut Bulut (46' Welliton Soares)

Teknik Direktör:

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan, Erkan Engin

Goller: DK 29: Samuel Eto'o (Antalyaspor), DK 49: Ryan Mendes (Kayserispor), DK 90: Mostapha El Kabir (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: DK 38: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 41: Umut Bulut (Kayserispor), DK 45: Rajko Rotman (Kayserispor), DK 45: Güray Vural (Kayserispor), DK 61: Levent Gülen (Kayserispor), DK 80: Danilo Campos (Antalyaspor), DK 90: Mostapha El Kabir (Antalyaspor), DK 90: Sandro (Antalyaspor)

Kırmızı Kartlar: DK 38: Erkan Kaş (Kayserispor), DK 41: Charles Fernando (Antalyaspor)

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