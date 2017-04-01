K Karabükspor 0 - Fenerbahçe 1
Spor Toto Süper Lig 26. haftasında K Karabükspor ile Fenerbahçe Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
K Karabükspor: Ahmet Şahin, Dany Nounkeu, Barış Başdaş, Iasmin Latovlevici (38' Andre Poko), Paul Papp, Olafur Skulason, Ceyhun Gülselam (87' Mustapha Yatabare), Cristian Tanase (46' Serdar Deliktaş), Dejan Lazarevic, Evgen Seleznyov, Andrey Bliznichenko
Teknik Direktör: Zoran Barısıc
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Fenerbahçe: Fabiano Ribeiro, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Gregory Van Der Wiel, Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens (90' Ozan Tufan), Josef De Souza, Aatif Chahechouhe (68' Volkan Şen), Mehmet Topal, Alper Potuk, Robin Van Persie
Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Tarık Ongun, Kemal Yılmaz, Hakan Ceylan
Gol: DK 84: Robin Van Persie (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: DK 16: Gregory Van Der Wiel (Fenerbahçe), DK 39: Paul Papp (K Karabükspor), DK 41: Simon Kjaer (Fenerbahçe), DK 48: Evgen Seleznyov (K Karabükspor), DK 85: Martin Skrtel (Fenerbahçe)
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