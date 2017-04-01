YENİ MALATYASPOR 1 - ELAZIĞSPOR 0

Yeni Malatyaspor 1 - Elazığspor 0
TFF 1. Lig 26. haftasında Yeni Malatyaspor ile Elazığspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı.
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Murat Akça, Caner Arıcı, Sezer Özmen, Rahman Buğra Çağıran, Boubacar Diabang, Murat Yıldırım, İrfan Başaran (73' Sunday Mba), Michael Pereira (90' Yiğitcan Erdoğan), Azubuike Godson, Eren Tozlu (88' Austin Amutu)
Teknik Direktör: İrfan Buz
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Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Gilles Binya (69' Mesut Saray), Berk Yıldız, Hakan Bilgiç, Hamidou Traore, Lamine Diarra (46' Aldin Cajic), Youssef Yeşilmen (87' Timur Bayram Özgöz), Olanrewaju Kehinde
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Koray Gençerler, Cumhur Altay, Mehmet Salih Mazlum, Serkan Ergün
Goller: DK 35: (Yeni Malatyaspor), DK 59: Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 40: Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor), DK 45: Murat Yıldırım (Yeni Malatyaspor), DK 55: Çağlar Şahin Akbaba (Elazığspor), DK 61: Hakan Bilgiç (Elazığspor), DK 83: Murat Akça (Yeni Malatyaspor), DK 85: Azubuike Godson (Yeni Malatyaspor), DK 90: Hamidou Traore (Elazığspor)
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