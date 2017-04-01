ANKARA DEMİRSPOR 1 - CİZRESPOR 1

Ankara Demirspor 1 - Cizrespor 1
TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Ankara Demirspor ile Cizrespor Cebeci İnönü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Celal Çırpanlı, Hasan Akdemir, Efşan Geçgin, Kerem Vapurluoğlu, Fatih Baydemir (46' Hasan Kaya), Tevfik Işık (87' Emre Akdağ), Furkan Işıkdemir, Burak Sürmeli, Okan Ünal, Muhammed Enes Yılmaz (58' Burak Aydın)
Teknik Direktör: Mehmet Kaya
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Cizrespor: Onur Nazmi Terzioğlu, Arda Demiral, Kadir Demir, Ebubekir Şentürk (67' Cemal Taniş), Emrah Günaydın, Süleyman Altuntaş, Aykut Eren, Doğukan Genç, Ali Karaağaç (47' İsmail Baydil), Onur Berber, Yusuf Duman (62' Vedat Aydın)
Teknik Direktör: İsmail Batur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Veli Karakaya, Özgün Karakoçlu, Yusuf Doğan, Koray Can Karadedeli
Goller: DK 32: Fatih Baydemir (Ankara Demirspor), DK 90: Onur Berber (Cizrespor)
Sarı Kartlar: DK 43: Okan Ünal (Ankara Demirspor), DK 77: Hasan Akdemir (Ankara Demirspor), DK 84: Cemal Taniş (Cizrespor), DK 84: İsmail Baydil (Cizrespor)
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