İşte Antalyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Antalyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Antalyaspor - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 26. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Zeki Yıldırım, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Mostapha El Kabır, Luıs Francısco Grando, Sakıb Aytaç, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan, Macıel Sousa Campos Richard Danılo, Serges Flavıer Mbılla Etame

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kayserispor: Adewole Raheem Lawal, Muammer Zülfikar Yıldırım, Douglas Ferreıra, Levent Gülen, Rajko Rotman, Larrys Destın Mabıala, Umut Bulut, Deniz Türüç, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, Erkan Kaş, Güray Vural

Teknik Direktör:

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan, Erkan Engin

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