İŞTE ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Antalyaspor - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 26. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Zeki Yıldırım, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Mostapha El Kabır, Luıs Francısco Grando, Sakıb Aytaç, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan, Macıel Sousa Campos Richard Danılo, Serges Flavıer Mbılla Etame
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Kayserispor: Adewole Raheem Lawal, Muammer Zülfikar Yıldırım, Douglas Ferreıra, Levent Gülen, Rajko Rotman, Larrys Destın Mabıala, Umut Bulut, Deniz Türüç, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, Erkan Kaş, Güray Vural
Teknik Direktör:
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Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan, Erkan Engin
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