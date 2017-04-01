İşte K Karabükspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
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İŞTE K KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte K Karabükspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında K Karabükspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte K Karabükspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak K Karabükspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 26. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Iasmın Latovlevıcı, Olafur Ingı Skulason, Dejan Lazarevıc, Barış Başdaş, Yevgen Seleznov, Crıstıan Tanase, Ahmet Şahin, Andrıı Blıznıchenko

Teknik Direktör: Zoran Barısıc

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Sımon Thorup Kjaer, Mehmet Topal, Josef De Souza Dıas, Alper Potuk, Robın Van Persıe, Gregory Kurtley Van Der Wıel, Martın Skrtel, Fabıano Rıbeıro De Freıtas, Jeremaın Marcıano Lens, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat

Hakem: Bülent Yıldırım, Tarık Ongun, Kemal Yılmaz, Hakan Ceylan

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