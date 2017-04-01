AYTEMİZ ALANYASPOR 3 - KASIMPAŞA 1

Aytemiz Alanyaspor 3 - Kasımpaşa 1
Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-1 kazandı.
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama (60' Fabrice N'sakala), Giorgos Tzavellas, Berkan Emir, Kenneth Omeruo, Daniel Candeias, Efecan Karaca, Junior Fernandes (80' Taha Yalçıner), Isaac Sackey (60' Emre Nefiz), Emre Akbaba, Vagner Love
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Cristian Titi, Strahil Popov, Loret Sadiku (76' Cristian Guanca), Tunay Torun, Abdullah Durak (46' David Pavelka), Veysel Sarı, Turgut Doğan Şahin (46' Bengali Koita), Andre Castro, Adem Büyük
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık, Ümit Öztürk
Goller: DK 8: Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), DK 37: Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), DK 53: Bengali Koita (Kasımpaşa), DK 79: Giorgos Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı Kartlar: DK 20: Giorgos Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), DK 34: Abdullah Durak (Kasımpaşa), DK 34: Ramazan Köse (Kasımpaşa), DK 34: Haydar Yılmaz (Aytemiz Alanyaspor), DK 34: Lamine Gassama (Aytemiz Alanyaspor), DK 34: Isaac Sackey (Aytemiz Alanyaspor), DK 61: Emre Nefiz (Aytemiz Alanyaspor), DK 61: Andre Castro (Kasımpaşa), DK 89: Bengali Koita (Kasımpaşa)
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