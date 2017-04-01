Aytemiz Alanyaspor 3 - Kasımpaşa 1
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AYTEMİZ ALANYASPOR 3 - KASIMPAŞA 1

Aytemiz Alanyaspor 3 - Kasımpaşa 1

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-1 kazandı.

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Aytemiz Alanyaspor 3 - Kasımpaşa 1

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-1 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama (60' Fabrice N'sakala), Giorgos Tzavellas, Berkan Emir, Kenneth Omeruo, Daniel Candeias, Efecan Karaca, Junior Fernandes (80' Taha Yalçıner), Isaac Sackey (60' Emre Nefiz), Emre Akbaba, Vagner Love

Teknik Direktör: Safet Susiç

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Cristian Titi, Strahil Popov, Loret Sadiku (76' Cristian Guanca), Tunay Torun, Abdullah Durak (46' David Pavelka), Veysel Sarı, Turgut Doğan Şahin (46' Bengali Koita), Andre Castro, Adem Büyük

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık, Ümit Öztürk

Goller: DK 8: Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), DK 37: Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), DK 53: Bengali Koita (Kasımpaşa), DK 79: Giorgos Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı Kartlar: DK 20: Giorgos Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), DK 34: Abdullah Durak (Kasımpaşa), DK 34: Ramazan Köse (Kasımpaşa), DK 34: Haydar Yılmaz (Aytemiz Alanyaspor), DK 34: Lamine Gassama (Aytemiz Alanyaspor), DK 34: Isaac Sackey (Aytemiz Alanyaspor), DK 61: Emre Nefiz (Aytemiz Alanyaspor), DK 61: Andre Castro (Kasımpaşa), DK 89: Bengali Koita (Kasımpaşa)

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