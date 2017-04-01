Mersin İdmanyurdu 3 - Şanlıurfaspor 2
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MERSİN İDMANYURDU 3 - ŞANLIURFASPOR 2

Mersin İdmanyurdu 3 - Şanlıurfaspor 2

TFF 1. Lig 26. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Şanlıurfaspor Mersin Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Mersin İdmanyurdu 3-2 kazandı.

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Mersin İdmanyurdu 3 - Şanlıurfaspor 2

TFF 1. Lig 26. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Şanlıurfaspor Mersin Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Mersin İdmanyurdu 3-2 kazandı.

Mersin İdmanyurdu: Nikolay Mihaylov, Milan Mitrovic, Mehmet Enes Sığırcı, Abdülkadir Korkut, Hakan Olkan, Güven Varol, Nurullah Kaya, Bekir Can Sönmez (46' Tolga Şahin), Sinan Kaloğlu, Tita, Ricardo Pedriel

Teknik Direktör: Levent Eriş

Şanlıurfaspor: Vjekoslav Tomic, İzzet Yıldırım, Cemil Adıcan, Caner Cavlun, Berkay Can Değirmencioğlu, Amin Askar, Abdulaziz Solmaz, Hüseyin Kala (56' Oktay Delibalta), Batuhan Artarslan, Halil Köçer, Emmanuel Banahene

Teknik Direktör: Ogün Temizkanoğlu

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak, Sarperbarış Saka

Goller: DK 11: Abdülkadir Korkut (Mersin İdmanyurdu), DK 36: Emmanuel Banahene (Şanlıurfaspor), DK 61: Mehmet Enes Sığırcı (Mersin İdmanyurdu), DK 86: Milan Mitrovic (Mersin İdmanyurdu), DK 90: (Şanlıurfaspor)

Sarı Kart: DK 33: Abdülkadir Korkut (Mersin İdmanyurdu)

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