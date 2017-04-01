MERSİN İDMANYURDU 3 - ŞANLIURFASPOR 2

Mersin İdmanyurdu 3 - Şanlıurfaspor 2
TFF 1. Lig 26. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Şanlıurfaspor Mersin Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Mersin İdmanyurdu 3-2 kazandı.
Mersin İdmanyurdu: Nikolay Mihaylov, Milan Mitrovic, Mehmet Enes Sığırcı, Abdülkadir Korkut, Hakan Olkan, Güven Varol, Nurullah Kaya, Bekir Can Sönmez (46' Tolga Şahin), Sinan Kaloğlu, Tita, Ricardo Pedriel
Teknik Direktör: Levent Eriş
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Şanlıurfaspor: Vjekoslav Tomic, İzzet Yıldırım, Cemil Adıcan, Caner Cavlun, Berkay Can Değirmencioğlu, Amin Askar, Abdulaziz Solmaz, Hüseyin Kala (56' Oktay Delibalta), Batuhan Artarslan, Halil Köçer, Emmanuel Banahene
Teknik Direktör: Ogün Temizkanoğlu
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Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak, Sarperbarış Saka
Goller: DK 11: Abdülkadir Korkut (Mersin İdmanyurdu), DK 36: Emmanuel Banahene (Şanlıurfaspor), DK 61: Mehmet Enes Sığırcı (Mersin İdmanyurdu), DK 86: Milan Mitrovic (Mersin İdmanyurdu), DK 90: (Şanlıurfaspor)
Sarı Kart: DK 33: Abdülkadir Korkut (Mersin İdmanyurdu)
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