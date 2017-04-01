BANDIRMASPOR 0 - ESKİŞEHİRSPOR 1

Bandırmaspor 0 - Eskişehirspor 1
TFF 1. Lig 26. haftasında Bandırmaspor ile Eskişehirspor Bandırma 17 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 1-0 kazandı.
Bandırmaspor: Okan Koçuk, Serkan Sözmen, Brinner, Bahri Can Avcı, Mamadou Fofana, Gökhan Karadeniz, Sertaç Çam, Marino, Lukas Droppa, Doğan Karakuş, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
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Eskişehirspor: Ruud Boffin, Jerry Akaminko (46' Uğur İnceman), Kaan Kanak, Kamil Ahmet Çörekçi, Hakan Çinemre, Aykut Akgün, Hasan Hüseyin Acar (85' Semih Şentürk), Dorukhan Toköz, Bruno Mezenga, Tarık Çamdal, Chikeluba Ofoedu
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Alpaslan Dedeş, Murat Erdoğan
Gol: DK 87: Semih Şentürk (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: DK 20: Kaan Kanak (Eskişehirspor), DK 35: Bahri Can Avcı (Bandırmaspor), DK 45: Dorukhan Toköz (Eskişehirspor)
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