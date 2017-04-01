Yeni Malatyaspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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YENİ MALATYASPOR - ELAZIĞSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Yeni Malatyaspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 26. haftasında Yeni Malatyaspor ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Yeni Malatyaspor - Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:30'da başlayacak Yeni Malatyaspor - Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 26. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Yeni Malatyaspor: Caner Arıcı, Mıchael Pereıra, İrfan Başaran, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuıke, Boubacar Dıalıba Dıabang, Murat Akça, Ertaç Özbir, Sezer Özmen, Rahman Buğra Çağıran, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: İrfan Buz

Elazığspor: Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Hamıdou Traore, Berk Yıldız, Onur Güney, Hakan Bilgiç, Bınya Augustın Gılles, Youssef Yeşilmen, Olanrewaju Muhammed Kehinde, Mehmet Yiğit, Çağlar Şahin Akbaba, Lamine Dıarra

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Koray Gençerler, Cumhur Altay, Mehmet Salih Mazlum, Serkan Ergün

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