Çorum Bel. 2 - Kartalspor 0
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ÇORUM BEL. 2 - KARTALSPOR 0

Çorum Bel. 2 - Kartalspor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Çorum Bel. ile Kartalspor Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çorum Bel. 2-0 kazandı.

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Çorum Bel. 2 - Kartalspor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Çorum Bel. ile Kartalspor Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çorum Bel. 2-0 kazandı.

Çorum Bel.: Sercan Çobanoğlu, Yakup Kayış, Hüseyin Erol, Tahir Kurtuluş, Akın Karaaslan, Sebahattin Usta, Çağrı Tekin (67' İmam Almas), Ali Kemal Başaran, Yeldar Yamaç, Mertcan Aktaş, Yakup Alkan

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Kartalspor: Ender Kaya, Ozan Solak, Mehmet Sait Ulucan, Emrah Taysı, Recep Burak Yılmaz, Recep Yaşar, Yasin Şahan (71' Safa Serbest), Tulga Balcı, Mustafa Şeker (52' Dündar Denizhan), Aytek Öktem, Muhammet Ocak (67' Furkan Çarkçı)

Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu

Hakem: Erkoç Doğan, Aydın Şengül, Cemil Tunç, Murat Kasap

Goller: DK 48: Tulga Balcı (Çorum Bel.), DK 61: Yakup Alkan (Çorum Bel.)

Sarı Kartlar: DK 41: Tulga Balcı (Kartalspor), DK 41: Ali Kemal Başaran (Çorum Bel.), DK 45: Aytek Öktem (Kartalspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Aytek Öktem (Kartalspor)

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