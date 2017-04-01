KIZILCABÖLÜKSPOR 2 - KOCAELİSPOR 4

Kızılcabölükspor 2 - Kocaelispor 4
TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Kızılcabölükspor ile Kocaelispor Kızılcabölük Semt Sahası Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kocaelispor 4-2 kazandı.
Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Muhittin Tekin, Ramazan Erarslan, Kerim Bölük, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Ali Helvacı (61' Cihat Kahraman), Hüseyin İriç (52' Burak Gökbel), Taygun Vurgun, Reha Yaylı (35' Mustafa Altun), Fatih Arat, Emir Can Sayar
Teknik Direktör: Hasan Şermet
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Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kemal Can Aydemir, Ali Keten, Kadir Gezer, Sefa Narin, Burak Süleyman (85' Mehmet Avcı), Mert Yavuz, Burak Özbakır, Oğuzhan Türkmen (75' İshak Kurt), Şenol Yıldırım (82' Özgür Sürekçi)
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
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Hakem: İlker Yasin Avcı, Murat Altan, Mehmet Emin Tuğral, Yunus Taşkın
Goller: DK 2: Oğuzhan Türkmen (Kocaelispor), DK 16: Emir Can Sayar (Kızılcabölükspor), DK 29: Mert Yavuz (Kocaelispor), DK 46: Kerim Bölük (Kızılcabölükspor), DK 47: Mert Yavuz (Kocaelispor), DK 48: (Kızılcabölükspor), DK 49: Mert Yavuz (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: DK 39: Ali Helvacı (Kızılcabölükspor), DK 85: Kerim Bölük (Kızılcabölükspor), DK 86: Taygun Vurgun (Kızılcabölükspor), DK 89: Mehmet Avcı (Kocaelispor)
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