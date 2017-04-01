Tekirdağspor 1 - Erzin Belediyespor 1
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TEKİRDAĞSPOR 1 - ERZİN BELEDİYESPOR 1

Tekirdağspor 1 - Erzin Belediyespor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Tekirdağspor ile Erzin Belediyespor Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Tekirdağspor 1 - Erzin Belediyespor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Tekirdağspor ile Erzin Belediyespor Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Tekirdağspor: Erşen Çilingir, Mehmet Ali Kıran, Göksel Ergün, Alpay Koldaş, Mehmet Demirözü, Kemal Özyurt (59' Ceyhun Elmas), Hakan Sayar, Mehmet Fırat Demir, Hanefi Armut, Murat Çelik (79' Barış Güral), Rıdvan Kasapoğlu

Teknik Direktör: Halil İbrahim Eren

Erzin Belediyespor: Ömer Kavurkacı, Tuncer Baysal, Yücel Candemir, Melih Şencan, Emre Keleşoğlu, Şahin Tüter (71' Abdulhaluk Aba), Nureddin Ersoy, Fatih Uyar, Samed Ali Kaya (86' Serdar Sudun), Okan Saraçoğlu, Umut Koray Öz (75' Oğuzhan Bozkurt)

Teknik Direktör: Ali Toprak

Hakem: Levent Aktan, Özmen Atalay, Adem Şahin, Niyazi Aykan Ceylan

Goller: DK 2: Melih Şencan (Erzin Belediyespor), DK 44: Alpay Koldaş (Tekirdağspor)

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