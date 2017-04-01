Kozan Bel.SK 1 - Bayburtspor 1
TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Kozan Bel.SK ile Bayburtspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kozan Bel.SK: Zekeriya Topayan, Cevher Toktaş, Burçak Özkanca, Kadir Baylan, Rıdvan Türker, Özcan Dağ, Altan Aksoy (54' Abdulsamet Can), Yunus Emre Albayrak, Ercan Güneri (78' Mehmet Ali Can), Yaşar Yılmaz (70' Tayfun Karadağ), Zeki Sinanoğlu
Teknik Direktör: Ramazan Silin
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Bayburtspor: Gökhan Aslan, Yener Demirci, Sertaç Eren, Gökhan Köseoğlu, Erçin Ilgaz, Onur Karakabak, Yücel Yıldırım, Baran Yardımcı (81' Aykut Topal), Hasan Üstübücü, Hasan Gündoğdu (78' Sinan Ayar), Batuhan Er
Teknik Direktör: Semih Tokatlı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Müjdat Duman, Cankut Gönenç, Uğur Akalp, Turhan Akbaş
Goller: DK 48: Baran Yardımcı (Bayburtspor), DK 63: Burçak Özkanca (Kozan Bel.SK)
Sarı Kartlar: DK 36: Hasan Gündoğdu (Bayburtspor), DK 40: Sertaç Eren (Bayburtspor), DK 56: Yücel Yıldırım (Bayburtspor), DK 79: Abdulsamet Can (Kozan Bel.SK)
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