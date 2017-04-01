Kozan Bel.SK 1 - Bayburtspor 1
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KOZAN BEL.SK 1 - BAYBURTSPOR 1

Kozan Bel.SK 1 - Bayburtspor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Kozan Bel.SK ile Bayburtspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kozan Bel.SK 1 - Bayburtspor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Kozan Bel.SK ile Bayburtspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kozan Bel.SK: Zekeriya Topayan, Cevher Toktaş, Burçak Özkanca, Kadir Baylan, Rıdvan Türker, Özcan Dağ, Altan Aksoy (54' Abdulsamet Can), Yunus Emre Albayrak, Ercan Güneri (78' Mehmet Ali Can), Yaşar Yılmaz (70' Tayfun Karadağ), Zeki Sinanoğlu

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Bayburtspor: Gökhan Aslan, Yener Demirci, Sertaç Eren, Gökhan Köseoğlu, Erçin Ilgaz, Onur Karakabak, Yücel Yıldırım, Baran Yardımcı (81' Aykut Topal), Hasan Üstübücü, Hasan Gündoğdu (78' Sinan Ayar), Batuhan Er

Teknik Direktör: Semih Tokatlı

Hakem: Müjdat Duman, Cankut Gönenç, Uğur Akalp, Turhan Akbaş

Goller: DK 48: Baran Yardımcı (Bayburtspor), DK 63: Burçak Özkanca (Kozan Bel.SK)

Sarı Kartlar: DK 36: Hasan Gündoğdu (Bayburtspor), DK 40: Sertaç Eren (Bayburtspor), DK 56: Yücel Yıldırım (Bayburtspor), DK 79: Abdulsamet Can (Kozan Bel.SK)

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