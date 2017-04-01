SANCAKTEPE BEL. 2 - KARACABEY BİRLİK 1

Sancaktepe Bel. 2 - Karacabey Birlik 1
TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Sancaktepe Bel. ile Karacabey Birlik Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sancaktepe Bel. 2-1 kazandı.
Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Gökhan Çetinus, Erdinç Kedikli, Abdulsamet Kırım, Caner Solmaz, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Alaattin Hamza Ok (46' Anıl Gir), Selim Kayacı (82' Nuri Kaya), İrfan Akgün (33' Ersin Aslantoğ), İlker Avşar
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
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Karacabey Birlik : İhsan Turgut Kırveli, Süleyman Baykuş, Deniz Keskin, Alim Harlak (86' Nurullah Dağaşan), Gökhan Akıllı, Hurşut Meriç, Erhan Gözetlik, Yusuf Efil, İbrahim Ak (85' Süleyman Güneş), Muhammed Rıdvan Özdemir (90' Ali Serin), Samet Taş
Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tolga Kadaz, Hasan Okan Baylan, Fatih Acar, Arda Darcan
Goller: DK 58: Selim Kayacı (Sancaktepe Bel.), DK 64: Hurşut Meriç (Karacabey Birlik ), DK 79: Umut Koçin (Sancaktepe Bel.)
Sarı Kartlar: DK 26: Gökhan Akıllı (Karacabey Birlik ), DK 57: Selim Kayacı (Sancaktepe Bel.), DK 75: Ersin Aslantoğ (Sancaktepe Bel.), DK 86: Caner Solmaz (Sancaktepe Bel.)
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