Beylerbeyispor 4 - Kütahyaspor 0
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BEYLERBEYİSPOR 4 - KÜTAHYASPOR 0

Beylerbeyispor 4 - Kütahyaspor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Beylerbeyispor ile Kütahyaspor Beylerbeyi 75.yıl Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beylerbeyispor 4-0 kazandı.

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Beylerbeyispor 4 - Kütahyaspor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Beylerbeyispor ile Kütahyaspor Beylerbeyi 75.yıl Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beylerbeyispor 4-0 kazandı.

Beylerbeyispor: Alptekin Teytey, Gökhan Günaydın (76' Onur Uğlu), Metehan Çakal, Ömer Halis Güven, Çetin Turan, Osman Mertoğlu (74' Güray Gazioğlu), Hıfsullah İsmail Erdoğan (70' Mehmet Ballı), Gökhan Çıra, Çağrı Yasan, Fatih Sercan Ekinci, Talha Yazgan

Teknik Direktör: Orhan Şerit

Kütahyaspor: Süleyman Kasap, Serkan Esen, Muammer Erdoğdu, Yener Şerif Boz, İhsan Uğur Göktaş, Derviş Hüseyin Güner (57' Orhun Öztürk), Gökhan Kaya, Abdülkerim Kılıç, Ömer Faruk Boz (80' Çağlar Yıldızer), Oğuzhan Demirer, Aykut Çakay

Teknik Direktör: Muharrem Uğur

Hakem: Özkan Çeliker, Gökhan Memişoğlu, Sezgin Çınar, Hakan Basık

Goller: DK 34: Metehan Çakal (Beylerbeyispor), DK 69: Talha Yazgan (Beylerbeyispor), DK 84: Çetin Turan (Beylerbeyispor), DK 90: Güray Gazioğlu (Beylerbeyispor)

Sarı Kartlar: DK 30: Hıfsullah İsmail Erdoğan (Beylerbeyispor), DK 87: İhsan Uğur Göktaş (Kütahyaspor), DK 90: Çetin Turan (Beylerbeyispor)

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