Gölcükspor 0 - Van BŞB 0
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GÖLCÜKSPOR 0 - VAN BŞB 0

Gölcükspor 0 - Van BŞB 0

TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Gölcükspor ile Van BŞB Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gölcükspor 0 - Van BŞB 0

TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Gölcükspor ile Van BŞB Gölcük Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gölcükspor: İlyas Türengül, Aydın Taşkın, Fatih Sandallı, Mehmet Sayan, Bilal Şeflek (81' Ahmet Özer), Cenk Cengiz (75' Ömer Çetinbaş), Sami İzcican (17' Fırat Çakmak), Onur Özcan, Cemal Doğu, Berke Bıyık, Yunus Özdemir

Teknik Direktör: Ömer Kalebayır

Van BŞB: Okan Karabulut, Serkan Silan, İsmail Türkaslan, Gürol Karataş, Halil İbrahim Yazğılı (38' Akın Açık), Abdullah Temircan, Ali Kurt (79' Recep Şipal), Medeni Bingöl, Gökhan Öztürk, Mehmet Şirin Soydan (63' Feyyaz Belen), Berkay Yüksel

Teknik Direktör: Namık Altunsoy

Hakem: Gökçen Öztürk, Cevher Ahen, Gökhan Barcın, Tunç Özdemir

Sarı Kartlar: DK 14: Aydın Taşkın (Gölcükspor), DK 21: Gökhan Öztürk (Van BŞB), DK 31: Gürol Karataş (Van BŞB), DK 52: Serkan Silan (Van BŞB), DK 53: Cenk Cengiz (Gölcükspor), DK 53: İsmail Türkaslan (Van BŞB), DK 57: Mehmet Şirin Soydan (Van BŞB)

Kırmızı Kart: DK 14: İlyas Türengül (Gölcükspor)

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