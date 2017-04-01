1461 Trabzon 0 - Hatayspor 0
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1461 TRABZON 0 - HATAYSPOR 0

1461 Trabzon 0 - Hatayspor 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. haftasında 1461 Trabzon ile Hatayspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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1461 Trabzon 0 - Hatayspor 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. haftasında 1461 Trabzon ile Hatayspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

1461 Trabzon: İbrahim Demir, Oktay Demircan (64' Recep Uğur Öztürk), Okan Yıldız, Oğulcan Gökçe, Erhan Kara, Ali Kucik, Rasimcan Değirmenci, Yüksel Şişman (77' Kaan Güdü), Yağızcan Erdem, Hamza Gür (89' Savaş Çakır), Muhammet Beşir

Teknik Direktör: Turgut Kural

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Volkan Altınsoy, Serkan Koç, Sadi Karaduman, Tolga Çavdar (70' Emin Altunay), Selahattin Selçuk Özkan, Yılmaz Özeren, Taha Balcı (85' Ömer Yıldız), Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz

Teknik Direktör: Ziya Barcı

Hakem: Celal Bayraklı, Mustafa Kınık, Tolga Özcan, Burak Pakkan

Sarı Kartlar: DK 76: Recep Uğur Öztürk (1461 Trabzon), DK 82: Selahattin Selçuk Özkan (Hatayspor), DK 90: Ömer Yıldız (Hatayspor)

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