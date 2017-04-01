ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 4 - MANAVGATSPOR 2

Anagold 24Erzincanspor 4 - Manavgatspor 2
TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Anagold 24Erzincanspor ile Manavgatspor Erzincan 13 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Anagold 24Erzincanspor 4-2 kazandı.
Anagold 24Erzincanspor: Bilal Atmaca (81' Zeynel Alkan), Ömer Serbest, Umut Doğru, Safa Yıldırım, Barış Şaffak (60' Sefa Küpeli), Erdi Kasapoğlu, Oğuz Küçük (83' Ahmet Kaan Ergün), Cenk Sarıtaş, Cebrail Serçek, Yasin Dülger, Atilla Aybars Garhan
Teknik Direktör: Ayhan Alemdaroğlu
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Manavgatspor: İsmail Çetin, Hakkı Helvacı, Fikret Sevilgen, Burak Özcan, Emre Toptan, Halil Sağdaş, Şerif Doğan (67' Enver Ekinci), Ahmet Sarı, Öner Yaylacı (71' Mücahit Tarhan), Hüseyin Onur Kaçar, Kemal Bolat
Teknik Direktör: Kamil Atalay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Adem Sarıtaş, Mert Türk, Emrah Ünal, Can Durgut
Goller: DK 12: Cenk Sarıtaş (Anagold 24Erzincanspor), DK 48: Emre Toptan (Manavgatspor), DK 60: Yasin Dülger (Anagold 24Erzincanspor), DK 74: Ahmet Sarı (Manavgatspor), DK 77: Cebrail Serçek (Anagold 24Erzincanspor), DK 83: Atilla Aybars Garhan (Anagold 24Erzincanspor)
Sarı Kartlar: DK 57: Hüseyin Onur Kaçar (Manavgatspor), DK 85: Cebrail Serçek (Anagold 24Erzincanspor)
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