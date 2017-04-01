BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 5 - FETHİYESPOR 1

Büyükçekmece Tepecikspor 5 - Fethiyespor 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Fethiyespor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Büyükçekmece Tepecikspor 5-1 kazandı.
Büyükçekmece Tepecikspor: Burak Cengiz, Anıl Abanoz, Cemal İşleyen, Halil Çelik, Hüseyin Tokmak, Soner Ergençay (67' Hasan Erbey), Recep Onur Çelik (86' Burak Sarı), Semih Kaya, Recep Metin, Ömer Yalçın, Gökhan Aydaş (37' Semih Mustafa Usta)
Teknik Direktör: Armağan Turhan
Haberleri İstatistikleri
Fethiyespor: Kubilay Anteplioğlu, Bayram Çetin, Eray Açıkgöz (70' Cemre Atmaca), Mert Er Estik, Oğuzhan Yıldırım, Oktay Pop (59' Hakan Kutlu), Samet Yeniceli, Aytaç Deniz, Hüseyin Atalay (85' Nurettin Çağlar), Hüseyin Cihan Avcu, Emir Gökçe
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Hidayet Zeybek, Tuncay Ercan, Sait Tuzcu
Goller: DK 20: Halil Çelik (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 30: Emir Gökçe (Fethiyespor), DK 54: Ömer Yalçın (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 85: Halil Çelik (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: Halil Çelik (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: Ömer Yalçın (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı Kartlar: DK 35: Cemal İşleyen (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 35: Eray Açıkgöz (Fethiyespor), DK 57: Halil Çelik (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 58: Mert Er Estik (Fethiyespor), DK 77: Hüseyin Tokmak (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: Oğuzhan Yıldırım (Fethiyespor)
Kırmızı Kart: DK 65: Cemal İşleyen (Büyükçekmece Tepecikspor)
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