ATAMAN'DAN TARAFTARA TEPKİ

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Baskonia ile oynadıkları karşılaşmada bir grup sarı-kırmızılı taraftarın küfürlü tezahüratlarına tepki göstererek, maç başlamadan soyunma odasına gitti. Ataman, maç başladıktan 5 dakika sonra salona dönerek, takımının başına geçti.

Geçen haftalarda bir grup taraftarın tepkisini çeken Ataman, aynı durumu Baskonia ile oynanan karşılaşmada da yaşadı.

Maç öncesi Ergin Ataman aleyhine tezahüratta bulunan grup, ayrıca küfürlü ifadeler de kullandı. Mücadele başlamadan saha kenarındaki yerini alan Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar sürdü. Seremoninin ardından yedek bölümdeki yerine oturan Ataman, taraftarların ağır sözleri karşısında elindeki pet şişeyi sert bir şekilde yere atarak, soyunma odasının yolunu tuttu.

Galatasaray Odeabanklı oyuncular bu krizle maça başlarken, takımı saha kenarında yardımcı antrenör Yakup Sekizkök yönlendirmeye çalıştı.

Bu taraftar grubunun Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlarına diğer Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

Ataman, karşılaşmada 5 dakika 3 saniye geçildikten sonra alınan mola sırasında sahaya gelerek, takımının başına geçti. Bu sırada aynı grup Ataman'a yönelik küfürlü tezahürat yaparken, diğer taraftarlar alkışlarla tecrübeli çalıştırıcıya destek verdi.