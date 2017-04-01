Dörtlü Final İspanya'da
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DÖRTLÜ FİNAL İSPANYA'DA

Dörtlü Final İspanya'da

Türk temsilcisi Banvit'in de yer alacağı Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Final'i, İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenecek.

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Türk temsilcisi Banvit'in de yer alacağı Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Final'i, İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenecek.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 28-30 Nisan tarihlerinde yapılacak Dörtlü Final'e İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Tenerife kentinin ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Bu sezon ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Final'inde Banvit'in yanı sıra İtalya'dan Umana Reyer, İspanya'dan Iberostar Tenerife ve Fransa'dan Monaco takımları şampiyonluk için mücadele edecek.

Dörtlü Final'in kura çekimi, 6 Nisan Perşembe günü Tenerife'de gerçekleştirilecek.

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