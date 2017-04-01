GALATASARAY'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Galatasaray-Baskonia Vitoria THY Avrupa Ligi maçı sonrası Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugün Abdi İpekçi Arena’da oynanan Galatasaray-Baskonia Vitoria Euroleague karşılaşması öncesinde ve maç sırasında yaşananları, kendine Galatasaraylı diyen hiç kimsenin kabul edebilmesi asla ve asla mümkün değildir.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Ergin Ataman, gerek kariyerinde elde ettiği başarılar, gerek Galatasaraylılığı ile bu camianın sembol isimlerindendir.

Bu gerçeği yok sayıp değerli koçumuza, Galatasaray’ı Galatasaray yapan tüm değerlere en ağır hakaretleri savuranların, kendilerini protesto eden aklı selim Galatasaray taraftarına saldıranların bu tribünlerde yeri yoktur.

Yaşanan olayların faillerinin belirlenmesi ve bir daha tekrarlanmaması için alınması gereken her türlü tedbirin alınacağından hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın.

Galatasaray Spor Kulübü"