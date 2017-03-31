BANVİT'TE DÖRTLÜ FİNAL SEVİNCİ

Balıkesir'in Bandırma ilçesini basketbolda yurt içi ve dışında başarıyla temsil eden Banvit'te, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselmenin sevinci yaşanıyor.

Dörtlü Final'e kalan tek Türk takımı olan Banvit'in sportif direktörü Turgay Çataloluk, yaptığı açıklamada, Almanya'da MHP Riesen karşısında iyi oynadıklarını belirterek, Dörtlü Final'i hak ettiklerini söyledi.

Tarihlerinde ilk kez bu başarıyı elde ettiklerini aktaran Çataloluk, şöyle konuştu:

"Kendi sahamızda 5 sayı farkla kaybettikten sonra rövanş için gittiğimiz Almanya'da, MHP Riesen takımına karşı çok karakterli ve dirayetli bir basketbol ortaya koyduk. Gerek teknik kadromuz gerekse sporcularımız turu geçeceğimize inanarak bize gereken 6 sayılık averajı sağladı. Deplasmanda ve çok yoğun bir seyirci topluluğu önünde oynamamıza rağmen maçın genelinde kontrolü kaybetmedik. Hücumda istediklerimizi tam olarak sahaya yansıttığımızı söyleyemem ama özellikle işin savunma kısmında gerçekten iyiydik. Mükemmel bir iş çıkardık ve Dörtlü Final'e adımızı yazdırdık."

Yeni hedef final

Artık hedeflerinin final olduğunu aktaran Çataloluk, şunları kaydetti:

"Rakiplerimiz olan İspanya'nın Iberostar Tenerife takımı şu anda kendi liginde ikinci sırada bulunuyor. Yine aynı gruptan geldiğimiz Fransa'nın Monaco takımı hem kendi liginde birinci sırada hem de bu sene Fransa Kupası'nı müzesine götürme başarısını gösterdi. İtalyan ekibi Umana Reyer ise ligde ikinci sıradaki yerini koruyor."

Banvit'in de gayet başarılı bir sezon geçirdiğini vurgulayan Çataloluk, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de bu sene Türkiye Kupası'nı kazandık ve Avrupa'da Dörtlü Final'e kalarak kararlılığımızı gösterdik. Dolayısıyla bu formda ve değerli dört takım arasındaki mücadele kıran kırana geçecektir. Dörtlü Final'in düzenleneceği yer muhtemelen bugün belirlenecek ve ev sahibi takım elbette biraz daha avantajlı olacak. Ama nerede olursa olsun bizim bu kupayı kazanmak için maksimum gayreti göstereceğimizden hiç şüphem yok."