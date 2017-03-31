Muslera takıma katıldı
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MUSLERA TAKIMA KATILDI

Muslera takıma katıldı

 Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

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 Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, Uruguay Milli Takımı'ndan dönen kaleci Fernando Muslera'nın da katıldığı belirtildi.

Lionel Carole'un takımdan ayrı kondisyonerler eşliğinde çalıştığı, Bruma'nın ise tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Isınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan antrenmanda, daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların, hücum ve savunma çalışmaları yaptığı duyuruldu. Orta çalışması ile devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.

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