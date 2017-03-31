FENERBAHÇE YARI FİNALE YÜKSELDİ

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.
Çeyrek finalin ilk maçını 3-2 kazanan Fenerbahçe, yarı finale yükseldi.
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off
Fenerbahçe: 3 - Halkbank: 0
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Erol Akbulut, Tayfun Şener
Fenerbahçe: Zilio, Bahar Guidetti, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom, (Merve Daşbeler, Melis Yılmaz, Ezgi Dilik, Balkestein, Meliha İsmailoğlu, Ergül Avcı, Şeyma Ercan)
Halkbank: Seda Uslu, Starcevic, Grigoreva, Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Duygu Doğan, Aslıhan Kılıç, Hande Şimşek, Pelin Ilgın)
Setler: 25-14, 25-13, 25-16
Süre : 73 dakika (25, 24, 24)