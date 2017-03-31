Fenerbahçe yarı finale yükseldi
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FENERBAHÇE YARI FİNALE YÜKSELDİ

Fenerbahçe yarı finale yükseldi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalin ilk maçını 3-2 kazanan Fenerbahçe, yarı finale yükseldi.

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 

Fenerbahçe: 3 - Halkbank: 0 

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Erol Akbulut, Tayfun Şener

Fenerbahçe: Zilio, Bahar Guidetti, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom, (Merve Daşbeler, Melis Yılmaz, Ezgi Dilik, Balkestein, Meliha İsmailoğlu, Ergül Avcı, Şeyma Ercan)

Halkbank: Seda Uslu, Starcevic, Grigoreva, Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Duygu Doğan, Aslıhan Kılıç, Hande Şimşek, Pelin Ilgın)

Setler: 25-14, 25-13, 25-16

Süre : 73 dakika (25, 24, 24)

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