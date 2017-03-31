MENAJERLERE NE KADAR ÖDEME YAPILDI?

Bursaspor Kulübü, menajerlere yapılan ödemelerle ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), kulüplerin 2016-2017 sezonunda şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yaptığı ödemelerle ilgili açıklamasının ardından yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ''TFF resmi internet sitesinde yayınladığı liste, bizim dönemimizde transferi ve uzatması gerçekleşen oyuncuların listesidir.'' ifadesi kullanıldı.

2016-2017 döneminde yapılan menajer ödemelerinin büyük bir kısmının, daha önceki dönemlerde gerçekleşen transferlerden dolayı yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Ayrıca, yine bizden önceki transferler nedeniyle menajerlere yapılacak ödemeler devam edecektir. Bizim dönemimizde gerçekleştirilen transferlerde menajerlere ödediğimiz toplam rakam 163 bin 875 avro ve 380 bin 764 liradır. Geçmiş dönemlerde transfer edilen oyuncuların menajerlerine ise 908 bin 971 bin avro ve 206 bin 160 lira ücret ödemesini gerçekleştirmiş bulunmaktayız.''