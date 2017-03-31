MİLLİ HALTERCİLER HIRVATİSTAN'A GİTTİ

Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, bu ülkeye gitti.
Split kentinde 2-9 Nisan tarihlerinde organize edilecek şampiyonada 42 ülkeden 364 sporcu yer alacak. Türkiye, 8'i kadın 16 sporcuyla şampiyonada madalya mücadelesi verecek.
Şampiyonada mücadele edecek milli takımda yer alan sporcular şöyle:
Kadınlar 48 kilo: Şaziye Erdoğan, Gamze Karakol
Kadınlar 53 kilo: Bediha Tunadağı
Kadınlar 58 kilo: Ayşegül Çakın, Sümeyye Kentli
Kadınlar 75 kilo: Rabia Kaya
Kadınlar 90 kilo: Ayşe Seven
Kadınlar 90 artı: Melike Günal
Erkekler 56 kilo: Muhammer Şahin, Okan Yılmaz
Erkekler 62 kilo: Hurşit Atak, Bünyami Sezer
Erkekler 69 kilo: Ahmet Turan Okyay
Erkekler 85 kilo: Turgay Besler
Erkekler 94 kilo: İbrahim Arat
Erkekler 105 kilo: Resul Elvan