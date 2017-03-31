Milli halterciler Hırvatistan'a gitti
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MİLLİ HALTERCİLER HIRVATİSTAN'A GİTTİ

Milli halterciler Hırvatistan'a gitti

 Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, bu ülkeye gitti.

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 Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, bu ülkeye gitti.

Split kentinde 2-9 Nisan tarihlerinde organize edilecek şampiyonada 42 ülkeden 364 sporcu yer alacak. Türkiye, 8'i kadın 16 sporcuyla şampiyonada madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada mücadele edecek milli takımda yer alan sporcular şöyle:

Kadınlar 48 kilo: Şaziye Erdoğan, Gamze Karakol

Kadınlar 53 kilo: Bediha Tunadağı

Kadınlar 58 kilo: Ayşegül Çakın, Sümeyye Kentli

Kadınlar 75 kilo: Rabia Kaya

Kadınlar 90 kilo: Ayşe Seven

Kadınlar 90 artı: Melike Günal

Erkekler 56 kilo: Muhammer Şahin, Okan Yılmaz

Erkekler 62 kilo: Hurşit Atak, Bünyami Sezer

Erkekler 69 kilo: Ahmet Turan Okyay

Erkekler 85 kilo: Turgay Besler

Erkekler 94 kilo: İbrahim Arat

Erkekler 105 kilo: Resul Elvan

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