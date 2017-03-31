HAMZAOĞLU: "BENİ VİZYONSUZLUKLA ELEŞTİRENLER ÇOK OLDU"

Osmanlıspor'un yeni Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Çıtayı yükseltmiş bir takıma geldiğim için işim zor. Mustafa Hocamı tebrik ediyorum" diyerek, bir çok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Hamza Hamzaoğlu şu açıklamaları yaptı:

İŞİM ZOR, ÇITAYI YÜKSELTMİŞ BİR OSMANLISPOR'A GELDİM

İstikrardan yana, Osmanlıspor hedefleri olan ve tecrübeli bir takım olduğunu belirten Hamza Hamzaoğlu "Burada 10 sene öncede çalıştım. Osmanlıspor, her zaman hedefleri olan bir kulüptü. İstikrarlı bir şekilde yavaş yavaş o hedeflere doğru yürümeye çalışıyorlar. En önemlisi bu hedeflere yürürken de sabırlılar. Bu sabırda eninde sonunda başarıyı getirecektir diye düşünüyorum. Mustafa hocamı tebrik ediyorum. Emek verenleri tebrik ediyorum. Çok kısa sürede tekrar Süper Lige çıkan bir Osmanlıspor. UEFA'da da başarılı sonuçlar alan bir Osmanlıspor ve şu anda bana emanet edildi. Bu açıdan bakıldığında işim çok zor, çıtayı yükseltmiş bir Osmanlıspor'a geldim. Bunun da farkındayım. Bizde bu çıtayı alıp bir kademe daha yukarıya taşıyabilirsek kendimizi Osmanlıspor'a bir şeyler katmış antrenörler olarak görebiliriz" dedi.

SÖYLEDİĞİNİZ GÜZEL SÖZLER BAZEN MEDYADA DEĞERSİZ KALABİLİYOR

Yabancı teknik adamlara gösterilen sabrın Türk Teknik Adamlara gösterilmemesi ile ilgili bir soruya cevap veren Hamzaoğlu, "Zor bir iş yapıyoruz. Zorluğu da bizi korkutmuyor. Bu işimizin bir parçası. Takımla ilgilenirken, takıma bir şey katmaya çalışırken aynı zamanda hem yönetimle, hem taraftarlarla hem de medya ile doğru iletişim kurmak zorundasınız. Onları doğru bir şekilde bilgilendirmelisiniz ki onlarda toplumu bu şekilde bilgilendirsin. Her zaman karşınızda olumlu şeyler almaya çalışan insanlar olmuyor maalesef. Çünkü söylediğiniz güzel sözler medyada değersiz kalabiliyor. Hep çarpıcı, farklı şeylerle gündeme taşımaya çalışıyorlar, bu da işin gereği olduğu için kızamıyorum. Ama işimizin kolay olmadığını biliyorum. Özellikle Türk antrenörler olarak daha da zorlanıyoruz bu konuda. Halkımızdan o desteği gördüğümüzü bilmek ve görmek beni mutlu ediyor. İlerisi için beni umutlandırıyor. Belki eskiden bugüne onların gördüğü, tanıdığı, bildiği kişileriz. Yoğun bir süreçten geçip de geldiğiniz zaman olaylar insanların gözü önünde olmadan yaşandığı için sanki çok kısa sürede bir yere gelmiş gibi oluyoruz. Bazen de bu tesadüf diyorlar. 'Zaten bu takım iyiydi, başarılı olurdu' diye konuşanlar oluyor. Ama bizler zorlu bir süreçten geçip geliyoruz. Bütün antrenörler aynı şekilde belli yerlere gelirken asla tesadüfen o noktalara gelmiyor. Emeğin karşılığında geliyorlar, bence biraz daha sabır göstermek gerekir. Kulüplerin bu anlamda doğru yorumlaması lazım olayları, geniş düşünmesi lazım, uzun vadeli ve sürekli başarıları yakalamak önemli, bu şekilde düşünürlerse bence antrenörlere biraz daha sabır gösterebilirler" ifadelerini kullandı.

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FATİH HOCAM YENİ BİR JENERASYON YAKALADI

Fatih Terim'in uyguladığı yöntemi anlatan ve başarılı olduğunu söyleyen Hamzaoğlu, "Fatih Terim'in Türkiye de o dönem uyguladığı bölgeler oluşturuldu. Bölge karmaları yapıldı. Onlardan geleceğin Milli Takımı oluşturulmaya çalışıldı. Bu Fatih hoca zamanında gerçekleştirildi. O jenerasyonda Türkiye'yi futbol anlamında başarıya taşıdı. Fatih hocam yeni jenerasyon yakaladı. İnşallah yeni başarılar yaşatacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

BİZİM JENERASYON TÜRKİYE'Yİ BAŞARIYA TAŞIYAN JENERASYON

Teknik anlamda jenerasyonu değerlendiren Hamzaoğlu, "Antrenör arkadaşlar olarak biz sıramızı aldık ve bizde bizden sonrakilere bırakacağız. Bu bir döngü sonuçta, şu anda bizim jenerasyon Türkiye'yi başarıya taşıyan jenerasyon. Güzel şeyler olacak bundan sonrası için ben inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SABIR KONUSUNDA TÜRK ANTRENÖRLER OLARAK ZORLANIYORUZ

Türkiye'de yabancı teknik adamlara gösterilen sabrın Türk teknik adamlara gösterilmediğini belirten Hamzaoğlu "Yabancı bir teknik adam geldiğinde ona belli bir süre tanımak zorunda hissediyor kulüpler kendini, taraftarlarda aynı şekilde, 'bir tanıyalım, görelim, değerlendirelim.' O insana da bir şans vermek lazım yeni bir takıma geliyor. Takımı, oyuncuları, ortamı, buradaki futbol anlayışını tanıyacak, ondan sonra kendine davranış biçimi oluşturacak. Bu da işte bir süre alıyor. Ama bizim için bunlar geçerli değil. Biz zaten ülkeyi, oyuncuları, kulüpleri, yöneticileri tanıyoruz, onlar da bizleri tanıyor, o yüzden bizden kısa sürede başarı bekleniyor. Kısa sürede başarılı olamazsanız, sizi göndermeyi düşünmeye başlıyorlar" diye konuştu.

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YERLİ VE YABANCI FUTBOLCU AYRIMI YAPMIYORUM

Hamza Hamzaoğlu, ''Yerli ve yabancı futbolcu ayrımı yapmıyorum. Futbol herkes tarafından bilinen bir oyun ve güzel oynayan iyi futbolcu, güzel oynamayanda iyi değil, ya da bunun kategorisi bu değil diye sınıflandırılıyor. Yerli ve yabancı diye futbolcuyu sınırlamak bana göre çok doğru değil. İyi ve kötü oyuncular vardır. Sınırlamalara karşıyım. Kendi imkanlarımızı bilip ona göre hareket etmeliyiz. Kendi alt yapımızdan oluşturduğumuz futbolcularla çözebiliyorsak onları transfer etmeliyiz, bulamıyorsak dışardan daha iyisini bulup alıp getirmeliyiz. İmkanlarımızla alakalı bu, yerli ve yabancı ayrımı ile değil. İmkanlar iyiyse 14 yabancı ile de oynayabilirsiniz ve dünya takımı olabilirsiniz, buna hiçbir engel yok. İmkanınız yokken siz bunu yapmaya çalışıyorsanız o zaman bu hayalcilik oluyor. Beni vizyonsuzlukla eleştirenler çok oldu. Önce imkanları geliştirip sonra takımı yıldızlarla doldurmak vizyonsuzluksa eğer bu vizyonsuzluk. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Önce kulübü sağlam bir şekilde ayaklarının üzerinde durmasını, imkanlarını geliştirmesini, ondan sonra o geniş imkanlarla dünya çapındaki yıldızları getirip onlara zamanında paralarını ödeyip istenilebilir bir kulüp haline gelmesini arzuluyorum ve bu hedef doğrultusunda çalışıyorum. Ama eleştiriliyoruz tabi. Futbol bir sektör haline geldi, bu sektörün içindeki etkenler, onların baskıları, basının zorlaması. Siz transfer yapmazsanız, gazete televizyon sizin transfer yapmanızı ister, ne kadar borca girdiğinizi düşünmezler. Siz kulüp olarak, yöneticiler olarak doğru şekilde düşünmek zorundasınız. İnsanların beklentilerine de cevap vermek gerekir ama şöyle yanlış bir algı oluştu Türkiye'de, sanki her şey transferle çözülecek gibi görülüyor. Sizin elinizde 25 kişilik kadro var, önce buradan işi çözmeniz gerekecek, altyapınızdan tamamlamanız gerekecek. Kendi imkanlarınızla çözemiyorsanız o zaman transfere ihtiyacınız var demektir, o zaman da size baskı olmasına gerek yok. Bu konuda biraz hem yönetimler rahat bırakılsa hem teknik adamlar bu baskıya maruz kalmasa iyi bir şey olacak. Taraftarların şunu düşünmesi lazım, eğer siz bir kulübün taraftarıysanız o kulübü koşulsuz şartsız desteklemeniz lazım. O takımda kim oynuyorsa oynasın siz o takımın oyuncusunu desteklemelisiniz, o takımı tutmaktan keyif duymalısınız, sadece kazanmasını beklememelisiniz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'deki kulüplerin altyapılarını da değerlendiren Hamza Hamzaoğlu, "Altyapılarımızda yetenekli oyuncularımız var. Bizim sıkıntımız onlara gerekli şansı verip verememekte. Kısa süreli başarıların beklendiği ortamda genç oyuncu kazanmak kolay değil" dedi.

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HEDEFLERE ULAŞMAM İÇİN ÖNCE İYİ ŞEYLER YAPMAK ZORUNDAYIM

Hedeflerini, vizyonunu ve bakış açısını anlatan Hamzaoğlu, "Kendimle ilgili hedeflerim var. Bulunduğum kulübü gerçekten benimseyen, kısa sürede aidiyet duygusuna sahip bir insanım. Hangi kulüpte çalışırsam çalışıyor o kulüp için ne yapabilirsem yapmaya çalışıyorum. Bütün düşüncem önce kulüp odaklıdır. Ondan sonra kendi başarılarımı kulüple beraber yakalamayı hedeflerim. Tabi ki iyi takımları çalıştırmak, Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Şampiyonasında oynamak, oyuncularımla beraber bu başarıları yakalamak tabi ki istiyorum, bunlar var hedeflerim içinde. Bunlar zaman içinde olabilecek şeyler. O hedeflere ulaşmam için önce bulunduğum yerde iyi şeyler yapmak zorundayım. Şuanda Osmanlıspor'dayım, Osmanlıspor ile beraber daha iyisini yapabilir miyiz bunun çabası içindeyiz. Zaten iyileri yaptıkça bu hedeflerin kapıları açılmaya başlayacak" diye konuştu.

GAZİANTEPSPOR MAÇINDA İYİ BİR OYUN VE GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VAR

Hafta sonu Gaziantepspor ile zor bir mücadeleye çıkacaklarını söyleyen Hamzaoğlu, "Takımım oldukça iyi durumda, iyi çalışıyorlar. Mustafa Hocaya da teşekkür ediyorum. Oyuncu kalitesi anlamında iyi bir takım bırakmış bize. Yönetimimizi de tebrik ediyorum. Bu kadroyu oluştururken ince eleyip sık dokumuşlar, bütün oyuncular özenle seçilmiş. Yetenekli oyunculardan kurulu iyi bir takımımız var. Son haftalarda biraz fiziksel yorgunluk da takımın üzerine binmiş, çok normal bu da. Şimdi onun atıldığını görüyorum. İnşallah hafta sonu görürüz bunu. İyi bir oyun ve galibiyete ihtiyacımız var yeniden takım o gücünü yakalasın diye. Sezon sonuna kadar her maçımızı kazanmak için oynayacağız" şeklinde konuştu.