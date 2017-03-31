BİLİC İLE DEVAM MI? TAMAM MI?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, teknik direktörü Slaven Bilic ile önümüzdeki sezon da yola devam etmeyi planlıyor.

Premier Lig'deki kulüp yöneticilerin katıldığı Londra'da düzenlenen toplantıda konuşan West Ham United'ın başkanı David Gold, son 3 maçını kaybetmesinin ardından İngiltere basınında geleceği tartışılan Hırvat teknik adam Bilic hakkında konuştu.

"Ben, yönetim ve Slaven arasında hiçbir sorun yok." diyen Gold, "Yönetim kurulu toplantılarımızda Bilic'in geleceği hiç tartışılmadı." ifadelerini kullandı.

Bilic'in karakterini beğendiğini söyleyen Gold, "Teknik direktörümüzden memnunuz. O, harika biri ve onu çok seviyorum. Tutkuyla işini yapıyor ve böyle kişileri beğenirim." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın lig performansını değerlendiren David Gold, "2-3 sıra daha yukarıda olmayı tabii ki isterdik. Lider Chelsea dışında ligdeki her takım bunu ister ama bu bir sorun değil. Bilic, bu ve önümüzdeki sezon takımının başında kalacak." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilic ile ikinci sezonunu yaşayan West Ham United, ligde 33 puanla 12. sırada yer alıyor.