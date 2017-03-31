ECZACIBAŞI VİTRA YARI FİNALDE

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.
Deplasmanda oynadığı ilk maçı da 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, yarı finale yükseldi.
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off
Eczacıbaşı VitrA: 3 - Çanakkale Belediyespor: 0
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ebru Ayata, Mehmet Gül
Eczacıbaşı VitrA: Ceylan Arısan, Ognjenovic, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Larson (Gülden Kuzubaşıoğlu, Gözde Yılmaz, Neslihan Güler, Nilay Özdemir, Simge Aköz, Adams)
Çanakkale Belediyespor: Seda Arısoy, Jerkov, Sinem Barut, Ceren Kestirengöz, Kulan, Gözde Dal (Buse Kayacan, Ceren Çınar, Elif Uzun, Hande Şahbaz, Şule Yetimoğlu)
Setler: 25-22, 25-18, 25-20
Süre: 84 dakika (28, 27, 29)