Fenerbahçe, final için sahaya çıkıyor
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FENERBAHÇE, FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Cumartesi günü İtalyan ekibi Trentino Diatec'i konuk edecek.

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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Cumartesi günü İtalyan ekibi Trentino Diatec'i konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Deplasmandaki maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertli ekibin, rakibini 3-0 ya da 3-1'lik skorla yenmesi durumunda finale kalacak takımı altın set belirleyecek. Maçın ardından 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan, finale yükselecek.

Fenerbahçe'nin 3-2 kazanması ya da mağlup olması durumunda ise İtalyan ekibi finalist olacak.

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