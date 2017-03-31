Bruma yeni sözleşme bekliyor
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BRUMA YENİ SÖZLEŞME BEKLİYOR

Bruma yeni sözleşme bekliyor

Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Bruma, sözleşmesi konusunda yönetimden somut adım bekliyor.

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Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Bruma, sözleşmesi konusunda yönetimden somut adım bekliyor.

Bu sezon gösterdiği performans ile takımın kilit oyuncularından biri olan Bruma, yönetimden sözleşmesinin uzatılması konusunda söz almıştı. Bruma'nın menajeriyle İstanbul'da yapılan görüşmeler de olumlu geçmiş ve her konuda anlaşma sağlanmıştı. Ancak yönetim bugüne kadar Bruma konusunda resmi adım atmadı.

Birçok takımın ilgi duyduğu Bruma'nın bonservis bedelini ise 15 milyon avro olarak belirledi. Geçen sezon PSV'nin 7 buçuk milyon avro önerdiği Bruma için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirilecek.

Başkan Dursun Özbek de, Bruma konusunda sezon sonunu bekleyeceklerini söylemişti. Bu sezon 30 maçta forma giyen Portekizli oyuncu 10 gol attı, 9 gol pası verdi. 

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