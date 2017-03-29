Maltepespor 2 - Bergama Bel. 0
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MALTEPESPOR 2 - BERGAMA BEL. 0

Maltepespor 2 - Bergama Bel. 0

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Maltepespor ile Bergama Bel. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Maltepespor 2-0 kazandı.

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Maltepespor 2 - Bergama Bel. 0

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Maltepespor ile Bergama Bel. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Maltepespor 2-0 kazandı.

Maltepespor: Kemal Aktaş, Hasan Dülgeroğlu, Sertaç Kayatekin, Vijdan Aladağ (54' Egemen Kulaç), Emre Avcı, Hüseyin Akbaş (48' Eren Can Özçelik), Kerim Deler, Feyyaz Yaşar, Tugay Yıldırım, Tolga Aydın (75' Muzaffer Özkaya), Hacı Ömer Doğru

Teknik Direktör: Orhan Gençer

Bergama Bel.: İbrahim Karaca, Gökhan Şahin, Emrecan Afacanoğlu, İlyas Ekiz, Emre Tosun, Cengiz Tunçer, Emre İşçiler, Ramazan Altıntepe, Hüseyin Teker, Cihan İlkme (17' Gökhan Karataş), Murat Tosun (67' Ozan Şamiloğlu)

Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin

Hakem: Murat Erdoğan, Hulusi Akırşan, Şaban Karaderili, Murat Kahya

Goller: DK 27: Vijdan Aladağ (Maltepespor), DK 61: Hacı Ömer Doğru (Maltepespor)

Sarı Kart: DK 90: Hacı Ömer Doğru (Maltepespor)

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