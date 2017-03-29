Muğlaspor 1 - Düzyurtspor 3
TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Muğlaspor ile Düzyurtspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzyurtspor 3-1 kazandı.
Muğlaspor: Hasan Kaya, Fatih Gültekin, Nizamettin Yaşar, Osman Bodur, Akın Alkan, Berkay Günay, Tuncay Öndel (78' Cuma Ali Üzüm), Mertcan Demirer (46' Oğuzhan Öztürk), Ender Acar, Samet Yalçın (69' Emirhan Atilla), Emre Gemici
Teknik Direktör: Cevat İrez
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Düzyurtspor: Mustafa Hoşoğlu, Samet Aydın, Samet Altuntaş, Mahmut Emin Kabul, Miraç Acer, Hakan Aydın, Sami Emirhan Kayıkçı, Mustafa Eskihellaç (84' Kadir Topal), Volkan Bekçi (64' Necati Baş), Mehmet Durmuş (47' Emrah Ekmekçi), Taşkın Kartal
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
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Hakem: Hasan Kılıçarslan, Mehmet Pekmezci, Yasin Kılıç, Tarık Güldal
Goller: DK 20: Mustafa Eskihellaç (Düzyurtspor), DK 59: Mustafa Eskihellaç (Düzyurtspor), DK 82: Emrah Ekmekçi (Düzyurtspor), DK 88: Ender Acar (Muğlaspor)
Sarı Kart: DK 27: Mehmet Durmuş (Düzyurtspor)
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