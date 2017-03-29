Muğlaspor 1 - Düzyurtspor 3
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MUĞLASPOR 1 - DÜZYURTSPOR 3

Muğlaspor 1 - Düzyurtspor 3

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Muğlaspor ile Düzyurtspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Düzyurtspor 3-1 kazandı.

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Muğlaspor 1 - Düzyurtspor 3

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Muğlaspor ile Düzyurtspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzyurtspor 3-1 kazandı.

Muğlaspor: Hasan Kaya, Fatih Gültekin, Nizamettin Yaşar, Osman Bodur, Akın Alkan, Berkay Günay, Tuncay Öndel (78' Cuma Ali Üzüm), Mertcan Demirer (46' Oğuzhan Öztürk), Ender Acar, Samet Yalçın (69' Emirhan Atilla), Emre Gemici

Teknik Direktör: Cevat İrez

Düzyurtspor: Mustafa Hoşoğlu, Samet Aydın, Samet Altuntaş, Mahmut Emin Kabul, Miraç Acer, Hakan Aydın, Sami Emirhan Kayıkçı, Mustafa Eskihellaç (84' Kadir Topal), Volkan Bekçi (64' Necati Baş), Mehmet Durmuş (47' Emrah Ekmekçi), Taşkın Kartal

Teknik Direktör: Selçuk Akçay

Hakem: Hasan Kılıçarslan, Mehmet Pekmezci, Yasin Kılıç, Tarık Güldal

Goller: DK 20: Mustafa Eskihellaç (Düzyurtspor), DK 59: Mustafa Eskihellaç (Düzyurtspor), DK 82: Emrah Ekmekçi (Düzyurtspor), DK 88: Ender Acar (Muğlaspor)

Sarı Kart: DK 27: Mehmet Durmuş (Düzyurtspor)

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