DERİNCE SPOR 0 - KIRIKHANSPOR 1

Derince Spor 0 - Kırıkhanspor 1
TFF 3. Lig 2. Grup 29. haftasında Derince Spor ile Kırıkhanspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kırıkhanspor 1-0 kazandı.
Derince Spor: İlker Günay, Efe Berker Özcan, Tevfik Doğukan Pala, Taha Bartu Bulut (80' Abdullah Cemal Küçükyılmaz), Emre Kaba, Serkan Çelik, Raif Gündoğdu, Abdulkadir Kaba, Batuhan Irmak, Muratcan Özel (46' Hakkı Türkay Atcı), Ahmet Kutluer (70' Ali Osman Aydoğan)
Teknik Direktör: Ali Asım Balkaya
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Kırıkhanspor: Lokman Atakol, Güven Gürsoy, Alican Özaltun, Mustafa Acar, Muhsin Polat, İlker Sayan (85' Sercan Uslu), Murat Kara (63' Murat Aydın), Ömer Gür, Bilal Özhan, Mustafa Olcaytu Ergen, Ertuğrul Köktürk
Teknik Direktör: Ömer Faruk Serin
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Hakem: Hasan Ertuğan, Abdullah Uğur Sarı, Abdullah Melih Karaduman, Mustafa Ünlü
Gol: DK 43: Alican Özaltun (Kırıkhanspor)
Sarı Kartlar: DK 43: Taha Bartu Bulut (Derince Spor), DK 45: Bilal Özhan (Kırıkhanspor), DK 45: Emre Kaba (Derince Spor), DK 89: Ali Osman Aydoğan (Derince Spor)
Kırmızı Kart: DK 82: Bilal Özhan (Kırıkhanspor)
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