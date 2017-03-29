HALİDE EDİP ADIVARSPOR 1 - DERSİM SPOR 1

Halide Edip Adıvarspor 1 - Dersim Spor 1
TFF 3. Lig 2. Grup 29. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Dersim Spor Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, Barış Aysu, Ertuğrul Sancaktutan, Cemal Şener, Habib Uzun (63' Egecan Çevir), Safa Çağlar (87' Ömer Faruk Altun), Hüseyin Afkan, Yavuz Ayazoğlu, Mert Narin (67' Taner Gürsoy)
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
Haberleri İstatistikleri
Dersim Spor: Barış Başkan, Taner Arı, Fuat Onur, Ahmet Buğrahan Tuncay, İzzet Canlıka (68' Taner Kahriman), İlhan Aslanoğlu (62' Onur Türk), Emrah Dursun (82' Ulaş Sarı), Mert Sarı, Fatih Bolat, Koray Kurt, Fırat Bozkurt
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ercan Hellaç, Bülent Uludoğan, Bekir Yücel, Ömür Bozkurt
Goller: DK 44: Habib Uzun (Halide Edip Adıvarspor), DK 53: İlhan Aslanoğlu (Dersim Spor)
Sarı Kartlar: DK 13: Burak Kapan (Halide Edip Adıvarspor), DK 80: Fatih Bolat (Dersim Spor)
Fikstürü - Puan Durumu