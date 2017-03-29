Çatalca Spor 2 - Silivrispor 0
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ÇATALCA SPOR 2 - SİLİVRİSPOR 0

Çatalca Spor 2 - Silivrispor 0

TFF 3. Lig 2. Grup 29. haftasında Çatalca Spor ile Silivrispor Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çatalca Spor 2-0 kazandı.

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Çatalca Spor 2 - Silivrispor 0

TFF 3. Lig 2. Grup 29. haftasında Çatalca Spor ile Silivrispor Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çatalca Spor 2-0 kazandı.

Çatalca Spor: Doğan Özcan, Arif Güner, Gökhan Günel, Oğuzhan Yıldız, Eyüpcan Delibalta, Serkan Urgancı (90' Mehmet Kahvecioğlu), Murat Yılmaz, Sadık Arda Yılmaztürk, Mükail Baydır (65' Sertaç Gökaltın), Gökhan Demir, Enes Erdal İç (83' Deniz Bağlan)

Teknik Direktör: Kadir Akbulut

Silivrispor: Cihan Topaloğlu, Özgür Ergün, Güray Kula, Murat Akçay (72' Gökdeniz Varol), Fuat Yaman, Adem Çalık (61' Aykut Sevim), Güney Polat, Oğuz Yavuz, Yunus Yaşar, Fahri Eren Pamuk, İbrahim Fatih Dilek (54' Ömer Sunar)

Teknik Direktör: Alptuğ Urgancı

Hakem: Burak Taşkınsoy, Sedat Bayrak, Murat Erölmez, Kemal Mavi

Goller: DK 51: Arif Güner (Çatalca Spor), DK 53: Gökhan Demir (Çatalca Spor)

Sarı Kartlar: DK 15: Özgür Ergün (Silivrispor), DK 16: İbrahim Fatih Dilek (Silivrispor), DK 20: Yunus Yaşar (Silivrispor), DK 50: Fuat Yaman (Silivrispor), DK 55: Arif Güner (Çatalca Spor), DK 56: Sadık Arda Yılmaztürk (Çatalca Spor), DK 75: Oğuzhan Yıldız (Çatalca Spor), DK 79: Murat Yılmaz (Çatalca Spor), DK 88: Sertaç Gökaltın (Çatalca Spor)

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