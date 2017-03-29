DİYARBEKİRSPOR 0 - SAKARYASPOR 1

Diyarbekirspor 0 - Sakaryaspor 1
TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında Diyarbekirspor ile Sakaryaspor Seyrantepe Diski Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sakaryaspor 1-0 kazandı.
Diyarbekirspor: Onur Bilgin, Fahrettin Bıyıklı, Mehmet Özdıraz, Yakup Demir, Eşref Korkmazoğlu, Hüseyin Bak, Enis Gül (62' Serhat Baştan), Abdurrahman Emir Alagöz, Enver Abdullah Filiz, Tunç Murat Behram (73' Umut Aslan), Feyzullah Şahin Güneş (59' Ergun Cengiz)
Teknik Direktör: Ahmet Duman
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Sakaryaspor: Bora Sevim, Zafer Aydoğdu, Fikret Topaloğlu, Serdar Ümit Deniz, Burak Bekaroğlu, Erçağ Evirgen, Talha Mayhoş, Fatih Özçelik (74' Ferhat Yazgan), Canberk Özdemir, Coşkun Yılmaz (89' Mümin Aysever), Hüseyin Altuğ Taş (90' Aytaç Ak)
Teknik Direktör: Osman Özdemir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağatay Şahan, Cumhur Altay, Sezgin Çınar, Mehmet Öztan
Gol: DK 51: Fikret Topaloğlu (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: DK 27: Hüseyin Bak (Diyarbekirspor), DK 35: Fikret Topaloğlu (Sakaryaspor)
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