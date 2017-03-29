YEŞİL BURSA 2 - BATMAN PETROL 0

Yeşil Bursa 2 - Batman Petrol 0
TFF 3. Lig 2. Grup 29. haftasında Yeşil Bursa ile Batman Petrol Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yeşil Bursa 2-0 kazandı.
Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Kadir Turhan, Mehmet Kalkan, Furkan Emre Ünver, Ekrem Çalışanlar, Fatih Çakır (84' Fatih Şahinoğlu), Emirhan Aydoğan, İbrahim Serdar Aydın (89' Sedat Dursun), Mustafa Emre Can, Semih Özen (74' Yunus Öz), İsmail Can Çavuşluk
Teknik Direktör: Bülent Merey
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Batman Petrol: Ahmet Taş, Ensar Çetinkaya, Atilla Erel, Tolga Yıldız, Mehmet Eksik, Halil Aşut, Ramazan Özkabak, Müslüm Talşik, Veysel Kılıç, Mustafa Aydoğdu (79' Hüseyin Atasoy), Serhat Özyılmaz (75' Serhan Yılmaz)
Teknik Direktör: Mustafa Ceviz
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Hakem: Serkan Ergün, Aykut Onar, Mehmet Can Küçük, Vedat Demir
Goller: DK 15: Fatih Çakır (Yeşil Bursa), DK 90: Yunus Öz (Yeşil Bursa)
Sarı Kartlar: DK 45: Ayatullah Baz (Batman Petrol), DK 45: Mustafa Emre Can (Yeşil Bursa), DK 45: Halil Aşut (Batman Petrol), DK 67: Tolga Yıldız (Batman Petrol), DK 72: Emirhan Aydoğan (Yeşil Bursa), DK 87: İbrahim Serdar Aydın (Yeşil Bursa)
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