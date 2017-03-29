12 Bingölspor 0 - Afjet Afyonspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

12 BİNGÖLSPOR 0 - AFJET AFYONSPOR 0

12 Bingölspor 0 - Afjet Afyonspor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında 12 Bingölspor ile Afjet Afyonspor Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

511 Okunma

12 Bingölspor 0 - Afjet Afyonspor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında 12 Bingölspor ile Afjet Afyonspor Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

12 Bingölspor: Kadir Kahvecioğlu, Şafak Bayraktar, Fatih Yalnız (89' Sevcan Bıyıklı), Ömerül Faruk İşler, Kamil Yüksel, Rıdvan Sönmez (81' Anıl Çetin), Mehmet Çiloğlan (46' Şahin Çakır), Sercan Sevinç, Hüseyin Çiray, Muhammed Burak Çelik, Burhanettin Çakırefe

Teknik Direktör: Ali Beykoz

Afjet Afyonspor : Murat Demir, Nazmi Candoğan, Samet Cantürk, Türker Toptaş, İsmet Benli, Yasin Yener, Murathan Buruş (72' Oltan Karakullukçu), Ali Kılıç, Fatih Şerifoğlu, Ömer Çelik (73' Emrullah Yıldırım), Aykut Uluç (77' Uğur Durmuş)

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Hakem: Ali Şansalan, Deniz Turgut, Bilal Gölen, Cihan Aydın

Sarı Kartlar: DK 32: Muhammed Burak Çelik (12 Bingölspor), DK 70: Ömer Çelik (Afjet Afyonspor ), DK 78: Sercan Sevinç (12 Bingölspor), DK 88: Uğur Durmuş (Afjet Afyonspor ), DK 90: Şahin Çakır (12 Bingölspor), DK 90: Anıl Çetin (12 Bingölspor)

﻿

İşte 12 Bingölspor - Afjet Afyonspor maçında ilk 11'ler
Mehmet Demirkol canlı yayında isyan etti
3.Lig'de toplu sonuçlar
Düzyurtspor 1 - 12 Bingölspor 2
Afjet Afyonspor 3 - Bayrampaşa 0
Afjet Afyonspor - Bayrampaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿