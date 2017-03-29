12 BİNGÖLSPOR 0 - AFJET AFYONSPOR 0

12 Bingölspor 0 - Afjet Afyonspor 0
TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında 12 Bingölspor ile Afjet Afyonspor Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
12 Bingölspor: Kadir Kahvecioğlu, Şafak Bayraktar, Fatih Yalnız (89' Sevcan Bıyıklı), Ömerül Faruk İşler, Kamil Yüksel, Rıdvan Sönmez (81' Anıl Çetin), Mehmet Çiloğlan (46' Şahin Çakır), Sercan Sevinç, Hüseyin Çiray, Muhammed Burak Çelik, Burhanettin Çakırefe
Teknik Direktör: Ali Beykoz
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Afjet Afyonspor : Murat Demir, Nazmi Candoğan, Samet Cantürk, Türker Toptaş, İsmet Benli, Yasin Yener, Murathan Buruş (72' Oltan Karakullukçu), Ali Kılıç, Fatih Şerifoğlu, Ömer Çelik (73' Emrullah Yıldırım), Aykut Uluç (77' Uğur Durmuş)
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
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Hakem: Ali Şansalan, Deniz Turgut, Bilal Gölen, Cihan Aydın
Sarı Kartlar: DK 32: Muhammed Burak Çelik (12 Bingölspor), DK 70: Ömer Çelik (Afjet Afyonspor ), DK 78: Sercan Sevinç (12 Bingölspor), DK 88: Uğur Durmuş (Afjet Afyonspor ), DK 90: Şahin Çakır (12 Bingölspor), DK 90: Anıl Çetin (12 Bingölspor)
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