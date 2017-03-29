Erbaaspor 2 - Pazarspor 0
TFF 3. Lig 2. Grup 29. haftasında Erbaaspor ile Pazarspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erbaaspor 2-0 kazandı.
Erbaaspor: Çağrı Tanrıbilir, Berk Kal, Serkan Doğan, Samet Acar, Onur Şirin, Rıdvan Gökçe, Kudret Kanoğlu, Furkan Karabatak (78' Emre Bayram), Doğan Can Davas, Muhammed Ali Kurt, Sinan Akaydin (87' Yunus Ünsal)
Teknik Direktör: Hüsamettin Türkkan
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Pazarspor: Fethi Bilgin, Mustafa Akpulat, İbrahim Demirer, Aykut Civelek, Taha Batuhan Yayıkcı, Mehmet Mert Özkaptan, İlhan Faruk Güler (60' Maksut Birben), Orhan Ağsay, Ali Özgür Basa (75' Hacı Şükrü Çiçek), Yasin Mert Egeli, Mehmet Aytemiz (81' Kadir Çelik)
Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Oran, Ali Balsatar, Serhat Sağır, Emrah Elçi
Goller: DK 68: Doğan Can Davas (Erbaaspor), DK 90: Emre Bayram (Erbaaspor)
Sarı Kartlar: DK 65: Ali Özgür Basa (Pazarspor), DK 90: Kudret Kanoğlu (Erbaaspor)
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